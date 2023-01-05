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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кейн заявил, что запомнит свой промах на ЧМ на всю жизнь

05 Января 2023 • 22:11 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.01 19:30

Капитан сборной Англии Гарри Кейн вспомнил свой недавний промах на чемпионате мира в Катаре. Напомним, это случилось в матче четвертьфинала турнира против сборной Франции. При счёте 1:2 англичане ближе к концу матча заработали 11-метровый удар, Кейн подошёл к мячу, но запустил мяч выше ворот Уго Льориса. В итоге французы прошли дальше и в итоге боролись в финале мундиаля против сборной Аргентины.

Однако к неудаче голеадор отнёсся по-мужски:

«Я запомню это на всю оставшуюся жизнь, но это часть футбола, часть игры. Это не повлияет на меня ни как игрока, ни как человека», - цитирует форварда Evening Standard.

Кейн добавил, что будет продолжать усердно работать и совершенствовать свои навыки форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Гарри Кейн
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