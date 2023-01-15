Конте обозначил основных соперников «Тоттенхэма»

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. Как оказалось, это был уже пятый домашний матч кряду, в котором «Тоттенхэм» пропускает более одного гола в свои ворота. После игры итальянский наставник «шпор» Антонио Конте обозначил планы на второй круг, а также основных конкурентов его команды на данный момент.

- Будем работать и посмотрим, какое место займем. Важно оставаться в еврокубках, будь то в Лиге чемпионов, либо Лиге Европы. Наши соперники - это «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», а также «Брайтон» и «Брентфорд», - цитирует Конте BBC Sport.