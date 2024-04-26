Клопп: «Нельзя вернуться к прошлому моменту и сказать: «Нашей целью было место в Лиге чемпионов»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему изменений целей «Ливерпуля» по ходу сезона.

«Кто-нибудь ожидал в начале сезона, что мы будем чемпионами? Нет, но всё развивалось в этом направлении. Сейчас мы выше «Астон Виллы», но нам ещё нужны очки, чтобы точно квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Но да, мы не можем вернуться к прошлому моменту и сказать: «Да, квалификация в Лигу чемпионов – это то, к чему мы и стремились». Это, конечно, хорошо, но поскольку мы были близки к чемпионству, мы чувствуем разочарование», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что после поражения от «Эвертона» (0:2) шансы «Ливерпуля» на чемпионство резко снизились.