Мерсон: «Ньюкасл» не дал «Арсеналу» пространства для создания моментов»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал результат матча «канониров» против «Ньюкасла». Напомним, вчера «сороки» отобрали очки у команды Микеля Артеты на «Эмирейтс», сыграв в нулевую ничью.

«Челси» тоже сталкивается с такими проблемами, их соперники на «Стэмфорд Бридж» играют в закрытый футбол, именно поэтому Ромелу Лукаку больше не играет за команду. «Арсенал» тоже столкнулся с этим, подобное случается с топ-клубами. «Ньюкасл» просто не дал пространства для создания моментов», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

Напомним, в случае завтрашней победы «Манчестер Сити» над «Челси», отрыв лидирующего «Арсенала» от второго места сократиться до пяти очков.