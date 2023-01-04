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Мерсон: «Ньюкасл» не дал «Арсеналу» пространства для создания моментов»

04 Января 2023 • 11:40 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
1 5.40 X 4.05 2 1.60
05.01 23:00

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал результат матча «канониров» против «Ньюкасла». Напомним, вчера «сороки» отобрали очки у команды Микеля Артеты на «Эмирейтс», сыграв в нулевую ничью.

«Челси» тоже сталкивается с такими проблемами, их соперники на «Стэмфорд Бридж» играют в закрытый футбол, именно поэтому Ромелу Лукаку больше не играет за команду. «Арсенал» тоже столкнулся с этим, подобное случается с топ-клубами. «Ньюкасл» просто не дал пространства для создания моментов», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

Напомним, в случае завтрашней победы «Манчестер Сити» над «Челси», отрыв лидирующего «Арсенала» от второго места сократиться до пяти очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Арсенал Лондон Пол Мерсон
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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