Клуб АПЛ заинтересован в подписании Филлипса, которого Гвардиола обвинял в лишнем весе

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

После окончания паузы в клубном футболе рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что Филлипс не будет играть, пока не решит проблему с лишним весом. Недавно, впрочем, испанец признался, что физическая форма хавбека сборной Англии больше не вызывает вопросов, однако тот всё же заинтересовал другие клубы. Согласно сведениям Football Insider, за ситуацией следит «Вест Хэм», рассматривающий 27-летнего полузащитника в качестве потенциальной замены Деклану Райсу. Речь идёт о летнем переходе.

Трансферная стоимость Кэлвина Филлипса оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро.