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Клуб АПЛ заинтересован в подписании Филлипса, которого Гвардиола обвинял в лишнем весе

01 Января 2023 • 21:45 Комментировать
Лидс
...
Вест Хэм
04.01 22:45

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

После окончания паузы в клубном футболе рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что Филлипс не будет играть, пока не решит проблему с лишним весом. Недавно, впрочем, испанец признался, что физическая форма хавбека сборной Англии больше не вызывает вопросов, однако тот всё же заинтересовал другие клубы. Согласно сведениям Football Insider, за ситуацией следит «Вест Хэм», рассматривающий 27-летнего полузащитника в качестве потенциальной замены Деклану Райсу. Речь идёт о летнем переходе.

Трансферная стоимость Кэлвина Филлипса оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Хосеп Гвардиола Деклан Райс Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023
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ЛИДС ВЕСТ ХЭМ
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