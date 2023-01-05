Поттер: «Наша задача - создавать шансы»

В последнем матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Челси» принимает в домашнем матче «Манчестер Сити» - действующего чемпиона страны, выступающего с позиции фаворита в данном противостоянии. Наставник «Челси» Грэм Поттер обозначил задачи своей команды:

- Наша задача - создавать шансы, мы должны работать лучше, как команда. Нестабильность вредит команде. Есть много вещей, которые надо делать лучше, это честный ответ, - цитирует Поттера Sky Sports.

Следить за событиями игры между «Челси» и «Манчестер Сити» в рамках девятнадцатого тура АПЛ можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.