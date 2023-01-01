Месси и Мбаппе поделили второе место в списке лидеров по созданным явным моментам в 2022 году

Звёзды «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Килиан Мбаппе стали вторыми по созданным явным голевым шансам в 2022 году среди игроков пяти сильнейших лиг Европы.

На счету аргентинца и француза по 23 организованных явных возможностей во французской Лиге 1 за весь 2022 год, отмечает Squawka. Выше в рейтинге расположился только полузащитник Кевин де Брёйне, создавший для товарищей по «Манчестер Сити» 27 «больших» шансов в чемпионате Англии.

Четвёртая строчка осталась за Неймаром из всё того же «ПСЖ» (22), пятый – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн (19), а Усман Дембеле («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) и Мусса Диаби («Байер») поделили шестую позицию – по 18 созданных моментов.