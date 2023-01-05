Несмотря на интерес «Валенсии», Закария останется в «Челси»

Полузащитник «Челси» Денис Закария останется в клубе до конца сезона. По информации от журналиста Николо Скиры, хоть игроком и интересуется «Валенсия», швейцарец не имеет права перейти в другую команду, так как в нынешнем сезоне он уже выступал за два клуба.

Напомним, права на футболиста до сих пор принадлежат туринскому «Ювентусу», ведь «старая синьора» летом отдала Закарию «Челси» на правах аренды с опцией выкупа в районе 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Закария отметился одним голом за «Челси», который пришёлся на дебютным матч швейцарца против загребского «Динамо». В последних двух играх Денис выходил в стартовом составе «пенсионеров» в АПЛ.