Закария: «Нам нужно быть готовыми к матчу с «Манчестер Сити»

Полузащитник лондонского «Челси» Денис Закария поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити», который состоится завтра в 23:00 по московскому времени в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Мы сыграли вничью с «Ноттингем Форест» – это плохой результат, поэтому мы хотим исправить ситуацию в матче с «Манчестер Сити», нам нужно быть готовыми. Сложно сказать, что происходит с командой, но мы должны играть лучше», – цитирует Закарию официальный сайт «Челси».

В этом сезоне Закария забил за «Челси» один гол во всех турнирах. В последних двух матчах швейцарец выходил в основном составе команды Грэма Поттера. Права на игрока до сих пор принадлежат туринскому «Ювентусу», но «Челси» может выкупить хавбека за 38 миллионов евро.