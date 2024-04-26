Мойес высказался о своём будущем

Рулевой «Вест Хэма» Дэвид Мойес ответил на вопрос о своём будущем. Действующий контракт шотландца рассчитан до конца текущего сезона.

«Самое главное, чтобы между мной и клубом всё было правильно. Если мы сделаем это правильно, тогда посмотрим, что произойдёт, но это будет в конце сезона. Вы можете продолжать задавать мне вопросы, я буду рад на них ответить, но это не значит, что что-то изменится. Мы всегда говорили, что решение будет в конце сезона», - сказал Мойес журналистам на пресс-конференции.

В субботу, 27 апреля, «Вест Хэм» будет принимать «Ливерпуль». На текущий момент команда Дэвида Мойеса занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.