Тен Хаг назвал одного игрока, вернувшегося в состав «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде перед домашним матчем чемпионата Англии против «Бёрнли».

«У нас тот же самый состав, только возвращается Мэйсон Маунт», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

«Шоу, Марсьяль и Мартинес? Думаю, мы увидим тройку этих игроков в этом сезоне. Все трое вернулись к тренировкам на поле. На следующей неделе они вернутся в общую группу. Они хорошо прогрессируют», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Бёрнли» стартует 27 апреля в 17:00 по московскому времени.