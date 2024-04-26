Гвардиола: «Я никогда не говорил о судьях – я не трачу время зря»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о судействе. По словам испанца, он никогда не переживает на эту тему.

«Когда я приезжаю на игру, я никогда не знаю, кто судья. Когда я вижу их лица, то думаю: «О, я помню это лицо». Я никогда в жизни не говорил о судьях – ни до, ни во время, ни после матчей. Никогда, никогда.

Ошибки случаются. Нам грустно, когда мы из-за них страдаем, но иногда нам везёт, когда они совершаются в нашу пользу. Но я не трачу время зря. Я должен правильно распоряжаться временем. Я не трачу ни секунды на мысли о судействе, особенно когда мы проигрываем», - сказал Гвардиола журналистам.