Президент «Бенфики» Кошта смирился с уходом Энцо Фернандеса

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта уже смирился с уходом полузащитника Энцо Фернандеса в лондонский «Челси». По информации от Record Portugal, в стане «орлов» считают неизбежностью переезд аргентинца на «Стэмфорд Бридж».

Сейчас клубам предстоит согласовать между собой сумму первого транша. Общая стоимость составит 120 миллионов евро, но стороны не могут договориться о цене первого взноса, так как «Челси» пока не может удовлетворить требования «Бенфики».

Сам Фернандес уже чётко дал понять руководству «Бенфики», что намерен продолжить карьеру в «Челси». Футболист продолжает настаивать на своём решении перебраться на туманный альбион.