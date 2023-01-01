На Жоржиньо претендуют три клуба

Полузащитник «Челси» Жоржиньо, вероятно, сменит клуб по окончании текущего сезона.

Руководство «Челси» намерено продлить соглашение итальянца, истекающее в июне, но договорённость пока не достигнута. Жоржиньо продолжает изучать различные варианты продолжения карьеры. На данный момент, как утверждает Calciomercato, в подписании 31-летнего хавбека на правах свободного агента заинтересованы три клуба – итальянский «Наполи», каталонская «Барселона» и английский «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что сам Жоржиньо хотел бы вернуться в «Наполи», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год.