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«Челси» предложил за Фернандеса 90 миллионов евро и Зиеша, «Бенфика» уже дала ответ

05 Января 2023 • 14:56 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
Через 6 ч. 28 мин.

Стали известны подробности последнего предложения лондонского «Челси» лиссабонской «Бенфике» по трансферу полузащитника Энцо Фернандеса. По информации от Record Portugal, «пенсионеры» предложили за аргентинца 90 миллионов евро и своего хавбека Хакима Зиеша.

«Бенфика» уже озвучила свой ответ, сказав «Челси», что те либо должны выложить 120 миллионов евро одним платежом, либо же переключить внимание на другие варианты. «Пенсионеры» также предложили «Бенфике» аренду своих молодых новичков Давида Датро Фофана и Андрея Сантоса, но лиссабонцы ответили отказом.

Переговоры между сторонами продолжаются, но сделка смотрится маловероятной.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Хаким Зиеш Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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