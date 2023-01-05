Канчельскис: «Если бы «Челси» хотел выкупить Захаряна, он бы уже был в Англии»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе игрока московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По мнению эксперта, если бы лондонский клуб действительно хотел подписать Захаряна, то трансфер уже был бы осуществлён.

«Есть факты: Аршавина захотели — купили в «Арсенал», Павлюченко захотели — взяли в «Тоттенхэм». Захотел бы «Челси», привёз бы мешок денег и сказал: «Всё, мы его забираем». Но, видимо, Захарян так особенно нужен не был», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, Захарян был близок к переходу в «Челси» минувшим летом, однако трансфер не состоялся из-за технических трудностей, которые были связаны с переводом денежных средств.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провёл за «Динамо» 22 мача, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.