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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола назвал главное преимущество «Арсенала» и «МЮ» над «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ

05 Января 2023 • 20:58 Комментировать (2)
Челси
...
Манчестер Сити
Через 0 ч. 27 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чём преимущество лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» над «горожанами» в борьбе за чемпионство АПЛ.

ESPN приводит слова Гвардиолы, который ответил на вопрос о преимуществах «Арсенала» и «МЮ», тренер заявил, что от этих команд никто не ждет победы в Английской премьер-лиге с отрывом в двадцать очков, и это большая проблема. «Арсенал» выигрывает все матчи, а «Сити» отстает на 8 очков, но, по словам тренера, ему понравилась игра своей команды в последних встречах.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, набрав 44 очка за 17 матчей. «Манчестер Сити» идет на втором месте, имея в своем активе 36 баллов за 16 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (2)
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snk6565
05 Января 2023 в 22:29
8 очков - не тот гандикап, который не отыграть...Пепка об этом прекрасно знает...сам отыгрывал и побольше...спад у команд типа Арсенала обычно начинается в феврале...и об этом он тоже в курсе...причем тут МЮ, мне лично вообще непонятно, при всех последних плюсах...все равно - не претендент.
Хотя если сегодня пенсы не проиграют...ситуация станет для сити щекотливой))))
LMI
05 Января 2023 в 21:28
Нет никакго преимущества. Болтовня и дешевые понты это все на камеру. Арсенал - один состав на весь чемпионат. Это будет просто чудо если этот состав скоро не сломается по вполне объективным причинам. Посему его вероятное чемпионство - это пока из области больщой фантастики
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