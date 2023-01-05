Гвардиола назвал главное преимущество «Арсенала» и «МЮ» над «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чём преимущество лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» над «горожанами» в борьбе за чемпионство АПЛ.

ESPN приводит слова Гвардиолы, который ответил на вопрос о преимуществах «Арсенала» и «МЮ», тренер заявил, что от этих команд никто не ждет победы в Английской премьер-лиге с отрывом в двадцать очков, и это большая проблема. «Арсенал» выигрывает все матчи, а «Сити» отстает на 8 очков, но, по словам тренера, ему понравилась игра своей команды в последних встречах.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, набрав 44 очка за 17 матчей. «Манчестер Сити» идет на втором месте, имея в своем активе 36 баллов за 16 игр.