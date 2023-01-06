«Манчестер Сити» - третья команда в истории АПЛ, выигравшая три матча кряду на поле «Челси»

В заключительном матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Челси» проиграл в домашнем матче «Манчестер Сити», и это было уже третье домашнее поражение кряду для «пенсионеров» от «Манчестер Сити». Лишь две команды в истории АПЛ смогли выиграть по три раза кряду на поле «Челси», за исключением «Манчестер Сити».

Впервые это удалось «Блэкберн Роверс» в сезоне 1993/1994, затем в 1994/1995, чемпионском для «Блэкберна», и, наконец, в сезоне 1995/1996. Затем то же самое сделал лондонский «Арсенал», но было это уже совсем недавно - в сезоне 2020/2021, затем в 2021/2022, и, наконец, в текущем сезоне.