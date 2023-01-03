«Челси» попытается купить Мудрика только в том случае, если переход украинца в «Арсенал» сорвётся

Лондонский «Челси» пока не намерен предпринимать активные попытки заполучить вингера донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Грэма Поттера начнёт действовать только в том случае, если переход украинца в «Арсенал» сорвётся.

Ранее «канониры» подняли своё предложение по трансферу до 50 миллионов евро. С учётом бонусов сумма сделки может мырасти до 75 миллионов. «Шахтёр» в данный момент взял паузу на принятие решения.

Сам Мудрик хочет перейти в «Арсенал», на что не раз намекал в интервью и социальных сетях. Личные условия никогда не были для украинца проблемой.