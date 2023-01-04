«Бенфика» и «Челси» всю ночь вели переговоры по Фернандесу, но так и не смогли прийти к соглашению

Трансферная сага с переходом 21-летнего хавбека Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» продолжается. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы вели переговоры всю ночь, но так и не смогли прийти к соглашению в ключевых деталях. Сделка до сих пор требует одобрения от президента лиссабонцев Руя Кошты.

Если верить источнику, переговоры продолжатся сегодня. Все стороны намерены решить вопрос в самое ближайшее время, чтобы не дать ситуации затянуться. Сам Фернандес находится в ожидании и хочет перейти в «Челси».

Сумма трансфера обойдётся «пенсионерам» в 120 миллионов евро, что сделает Энцо самым дорогим футболистом в истории клуба и Английской премьер-лиги.