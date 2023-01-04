Невилл: «Владельцы «Челси» хаотично покупают игроков»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал трансферную кампанию лондонского «Челси». Напомним, «пенсионеры» находятся в шаге от приобретения полузащитника лиссабонской «Бенфиики» Энцо Фернандеса за 120 миллионов евро.

«Новые владельцы «Челси» безумны, у них нет никакого порядка. Они хаотично скупают игроков», – заявил цитирует Невилла Sky Sports.

21-летний Фернандес всего полгода выступает в Европе на клубном уровне. Недавно Энцо выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины, став лучшим молодым игроком турнира.

Новые владельцы «Челси» во главе с бизнесменом из США Тоддом Бёли с марта по сей день потратили на трансферы 294 миллиона евро. Если скоро клуб объявит о переходе Бенуа Бадьяшиля и Энцо Фернандеса, эта цифра вырастет до 454 миллионов.