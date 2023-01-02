Наставник «Монако» подтвердил договорённость с «Челси» по Бадьяшилю

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался на тему приближающегося трансфера Бенуа Бадьяшиля в «Челси».

Многочисленные достоверные источники уже сообщили о переходе французского защитника в лондонский клуб – сделка вот-вот будет подтверждена официально. Бадьяшиль не попал в заявку на матч против «Бреста», и рулевой «Монако» Клеман подтвердил уход игрока: «Наше руководство сказало мне, что клуб договорился о продаже Бенуа. Он пока не подписал контракт, но всё уже согласовано», – заявил бельгиец.

Трансфер Бенуа Бадьяшиля обойдётся «Челси» в 38 млн евро. В скором времени игрок пройдёт медосмотр в Лондоне.