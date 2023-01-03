Кулибали: «Сделаем всё, чтобы обыграть «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился ожиданиями от центрального матча следующего тура АПЛ, где его команда примет у себя дома «Манчестер Сити».

«Финишировать в топ-4 – это огромный вызов для «Челси», но мы готовы принять его. Мы должны верить в себя и тяжело работать для прогресса. Мы подготовимся как можно лучше к игре с «Манчестер Сити». Это будет очень сложный матч, но сделаем всё, чтобы его выиграть», – цитирует Кулибали официальный сайт «Челси».

В данный момент «Челси» находится на девятом месте в чемпионате Англии. Команда выиграла лишь один из 5 последних матчей в Премьер-лиге.