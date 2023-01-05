Гвардиола: «Хоть «Арсенал» и потерял очки в матче с «Ньюкаслом», команда играла качественно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал потерю очков конкурентов в борьбе за чемпионский титул Английской премьер-лиги. Напомним, лондонский «Арсенал» на днях сыграл вничью 0:0 с «Ньюкаслом». Это значит, что в сегодняшнем выездном матче против «Челси» у «горожан» будет возможность сократить отставание от первого места до пяти очков.

«Меня впечатлило то, как «Арсенал» играл против «Ньюкасла». Команда потеряла два очка, но всё равно действовала очень качественно», – сказал Гвардиола на пресс-конференции в преддверии матча против «Челси».

Напомним, «Манчестер Сити» является победителем последних двух розыгрышей чемпионата Англии.