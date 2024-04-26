Почеттино высказался о Энцо Фернандесе, который выбыл до конца сезона

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о том, что полузащитник Энцо Фернандес больше не поможет команде в этом сезоне.

- В тот момент, когда он почувствовал боль, мы поняли, что главное – это исправить ситуацию и решить проблему. Потому что если он плохо себя чувствует и не может выступать из-за этой травмы, это плохо и для него, и для команды, и для клуба. Нужно исправить эту проблему и двигаться дальше, - сказал аргентинский специалист на пресс-конференции.

Напомним, Энцо потребовалось хирургическое вмешательство из-за паховой грыжи, в связи с чем аргентинец в этом сезоне больше не появится на поле.

В текущем сезоне Энцо провёл 40 матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.