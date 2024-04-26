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Клопп почти сдался - он не верит в чемпионство «Ливерпуля»

26 Апреля 2024 • 14:21 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
1 5.50 X 5.00 2 1.53
Через 23 ч. 46 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

Напомним, что на неделе «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» со счётом 0:2. Как следствие, команда Юргена Клоппа опустилась на третье место. Она на три очка отстаёт от «Арсенала» и на два очка от «Манчестер Сити». У «горожан» есть игра в запасе, а «канониры» имеют гораздо более лучшую разность голов.

«Можем ли мы бороться за титул? Я не могу сидеть здесь и говорить, что конкуренты всё ещё чувствуют нас. Думаю, даже «Арсенал» и «Манчестер Сити» рассматривают это как гонку двух команд. Возможно, нам придётся публично сказать что-то другое, но они вряд ли ожидают, что допустят по две осечки. И я этого не ожидаю. Но если это случится, будет глупо, если мы к ним не приблизимся. Если это случится, мы должны быть там. Это значит, что нам нужно выигрывать свои матчи», - сказал Клопп на пресс-конференции.

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