Гвардиола рассказал об игроках, вернувшихся с чемпионата мира

В Англии возобновились матчи внутреннего чемпионата, «Манчестер Сити» в последней игре девятнадцатого тура сражается с «Челси». По понятным причинам в составе «МС» много игроков, вернувшихся с чемпионата мира, в том числе и чемпион мира Хулиан Альварес, ярко выступивший в Катаре. Гвардиола рассказал, как приводил их в необходимые ему кондиции.

- Я подходил к каждому случаю индивидуально. Наиболее довольным, как ни странно, был Хулиан Альварес. Я повышал нагрузки день за днем, многое зависит от индивидуальной реакции тела игроков. Это важная работа после чемпионата мира, постепенно игроки возвращаются к реальности, - цитирует слова Гвардиолы Sky Sports.

Следить за событиями игры между «Челси» и «Манчестер Сити» в рамках девятнадцатого тура АПЛ можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.