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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Две травмы, один гол: «Манчестер Сити» переиграл «Челси» в Лондоне и приблизился к «Арсеналу»

06 Января 2023 • 00:53 Комментировать
Челси
0:1
Манчестер Сити
окончен

В матче 19-го тура АПЛ сошлись «Манчестер Сити» и «Челси».

Протокол игры  
Челси0:1Манчестер Сити
  63'Марез Рияд (0:1)
Аррисабалага КепаАспиликуэта СесарСилва ТьягоКулибали Калиду  90'Кукурелья Марк 68' (Хатчинсон Омари ( 68') Закария ДенисКовачич Матео  89'Зиеш Хаким 69' (Галлахер Конор ( 69') Стерлинг Рахим 5' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 5'Холл Льюис 68') Пулишич Кристиан 22' (Чуквуэмека Карни ( 22') Хаверц Кай
Запасные: Беттинелли МаркусЖоржиньо IIХамфрейс БаширЧалоба Трево
Эдерсон МораесУокер Кайл 46' (Аканджи Мануэль ( 46') Стоунс ДжонАке НатанСилва Бернарду 60' (Марез Рияд ( 60') Родри Эрнандес 86' (Филлипс Кэлвин ( 86') Канселу Жоау 46' (Льюис Рико ( 46') Де Брёйне КевинГюндоган ИлкайФоден Фил 60' (Грилиш Джек ( 60') Холанн Эрлинг
Запасные: Палмер КоулГомес СерхиоОртега ШтефанАльварес Хулиан
05 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Первый топ-матч 2023-го года ожидаемо подарила нам английская премьер-лига. «Челси» принимал «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж», обе команды находились не в лучшем расположении духа. В прошлом туре и команда Гвардиолы, и футболисты Поттера не смогли обыграть аутсайдера. «Горожане» получили гол единственным ударом в створ от «Эвертона», а «Челси» скатал беззубые 1:1 с «Ноттингем Форест».

Очный матч команды тоже начали скверно. Очень скучное противостояние, местами тактическая борьба пересиливала футбольную составляющую, а тут ещё и Поттер вынужденно тасовал состав. «Челси» начал матч стандартным гибридным нападением: Хаверц, Стерлинг, Пулишич, но уже к 22-й минуте Поттер был вынужден заменить двух из трёх перечисленных.

Первым самоустранился Стерлинг, получивший травму на ровном месте. Рахим против бывшего клуба не отыграл и пяти минут, уступив своё место Обамеянгу. Пулишич тоже обошёлся без контакта с соперником – в середине первого тайма заменил его Чуквуэмека. Состав «Челси» явно ослаб, чем и решил воспользоваться «Сити». Кевин Де Брёйне шикарной передачей вскрыл оборону, Холанн на мгновение опередил Кулибали, мощно пробив над перекладиной.

«Челси» успел ответить до перерыва: как раз молодой Карни Чуквуэмека после передачи Хаверца разобрался на раз-два. Убрал финтом Родри и мощно пальнул в ближний угол. Эдерсон не спасал, зато на помощь пришла штанга. Ответный звон каркаса «Сити» организовал во втором тайме. Опять же обостряющую передачу отдал Де Брёйне. Кевин отлично навесил, Аке подрезал мяч в дальний угол, попав в штангу. И «Челси» продолжил тренд – отвечать своим моментом на шанс соперника.

Карни Чуквуэмека на левом фланге ушёл от защитника и навесил в центр штрафной площади. Там Кай Хаверц головой сбросил мяч на Тьяго Силву, бразилец в касание пробил в дальний угол, но самую малость не попал в створ. Чувствовалось однако, что преимущество захватывает «Сити», и на исходе часа игрового времени «горожане» своего добились. Рияд Марез всего три минуты провёл на поле, до того, как завершил комбинация Де Брёйне – Грилиш, замкнув прострел Джека на дальней штанге – 0:1.

На концовку матча «Челси» захватил инициативу, Поттер провёл тройную замену, даже убрав с поля Обаменянга, появившегося вместо Стерлинга, но Галлахер, Хатчинсон и Холл ничего не изменили. Владение мячом «синие» не смогли превратить даже в опасные моменты и в итоге проиграли главный матч 19-го тура. А «Манчестер Сити» приблизился к «Арсеналу» на расстояние пяти очков.

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