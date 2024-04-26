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«Барселона» сомневается, что за Бернарду Силву стоит платить 60 миллионов евро

26 Апреля 2024 • 09:46 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.60 2 1.30
28.04 18:30

Каталонская «Барселона» пока сомневается в целесообразности трансфера полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, «сине-гранатовые» не горят желанием платить 60 миллионов евро отступных за игрока, которому скоро исполнится 30 лет.

Источник также сообщает, что в руководстве «Барселону» считают Силву игроком почти с таким же профилем, как и у Илкая Гюндогана, который перебрался к каталонцам прошлым летом на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

По сведениям источника, если у «Барселоны» найдётся много денег, средства будут направлены на трансфер опорного полузащитника топ-уровня.

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