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Тен Хаг высказался об академии «Манчестер Юнайтед»

26 Апреля 2024 • 07:37 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о работе клубной академии.

«Все в «МЮ» должны гордиться тем, что воспитали так много футболистов, которые обладают хорошим качеством. Они достойны представлять такой большой клуб. Налаженная связь между академией и первой командой – один из моих приоритетов как тренера», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

В последнем матче «красные дьяволы» на своем поле переиграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:2. По итогам 33 игр манкунианцы занимают шестое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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