Тен Хаг высказался об академии «Манчестер Юнайтед»

«Все в «МЮ» должны гордиться тем, что воспитали так много футболистов, которые обладают хорошим качеством. Они достойны представлять такой большой клуб. Налаженная связь между академией и первой командой – один из моих приоритетов как тренера», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».