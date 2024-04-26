«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ещё один клуб АПЛ интересуются левым защитником «Жироны»

Сразу три клуба из Английской премьер-лиги положили глаз на левого защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса. По информации от Give me sport, в приглашении испанского фуллбека заинтересованы такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вест Хэм».

Если верить источнику, все эти клубы рассматривают возможность сделать предложение по трансферу Гутьерреса в ближайшее межсезонье. «Трансфермаркт» оценивает 22-летнего правого защитника в 20 миллионов евро, но «Жирона» наверняка будет просить больше.

Ранее сообщалось, что в трансфере Гутьерреса также заинтересована мюнхенская «Бавария». В этом сезоне Мигель забил один гол и отдал шесть ассистов в Ла Лиге.