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«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ещё один клуб АПЛ интересуются левым защитником «Жироны»

26 Апреля 2024 • 10:50 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
1 5.50 X 5.00 2 1.53
27.04 14:30

Сразу три клуба из Английской премьер-лиги положили глаз на левого защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса. По информации от Give me sport, в приглашении испанского фуллбека заинтересованы такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вест Хэм».

Если верить источнику, все эти клубы рассматривают возможность сделать предложение по трансферу Гутьерреса в ближайшее межсезонье. «Трансфермаркт» оценивает 22-летнего правого защитника в 20 миллионов евро, но «Жирона» наверняка будет просить больше.

Ранее сообщалось, что в трансфере Гутьерреса также заинтересована мюнхенская «Бавария». В этом сезоне Мигель забил один гол и отдал шесть ассистов в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Арсенал Лондон Жирона Мигель Гутьеррес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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