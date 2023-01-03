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«Бенфика» ещё не согласилась отпустить Фернандеса в «Челси»

03 Января 2023 • 11:30 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
1 5.50 X 4.05 2 1.60
05.01 23:00

Переход Энцо Фернандеса из лиссабонской «Бенфики» в «Челси» ещё нельзя считать завершённым делом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «орлы» ещё не давали добро на проведение сделки.

По сведениям источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, а сам Фернандес ещё в прошлую среду согласовал условия личного контракта. Тем не менее, президент «Бенфики» Руй Кошта ещё не давал «синим» зелёный свет, чтобы продвинуть трансфер на следующую стадию.

Если всё пройдёт гладко, Энцо станет самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги. Также аргентинец займёт шестое место в списке самых дорогостоящий трансферов за всё время.

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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