Де Брёйне впервые забил головой в Премьер-лиге

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне забил уникальный для себя гол.

Бельгиец открыл счёт на 17-й минуте матча против «Брайтона», причём сделал это ударом головой. По информации Opta, это первый случай, когда де Брёйне забил головой в поединке Английской премьер-лиги. В общей сложности на счету 32-летней звезды «горожан» 68 взятий ворот в 255 встречах чемпионата Англии.

Свой предыдущий гол со «второго этажа» в рамках лиги Кевин де Брёйне забил в сезоне-2014/15, когда выступал в Бундеслиге за «Вольфсбург».

В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету футболиста в общей сложности четыре гола и шесть результативных передач в 13 играх.