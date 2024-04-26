​Реднапп: «Эдерсон - это де Брёйне в воротах»

Бывший полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джейми Реднапп считает игру бразильского вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона одним из важнейших факторов успеха клуба. В этом он убедился в ходе очередного матча чемпионов страны против «Брайтона» - подопечные Хосепа Гвардиолы забили сопернику четыре безответных мяча.

- Прессинговать «Манчестер Сити» невероятно сложно, потому что у них есть такой голкипер как Эдерсон. Он обращается с мячом не хуже, чем де Брёйне, вы видели, какой он отдал пас Уокеру в эпизоде с четвёртым голом, - цитирует слова Реднаппа BBC Sport.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.