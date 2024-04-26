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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Шансы «Манчестер Сити» на титул выросли до 71%

26 Апреля 2024 • 02:00 Комментировать

В Англии проходят матчи 29-го тура чемпионата АПЛ, «Манчестер Сити» уничтожил в гостях «Брайтон», забив тому четыре безответных мяча.

И, хотя подопечные Хосепа Гвардиолы по очкам уступают лондонскому «Арсеналу», у них есть игра в запасе, и мало кто сомневается в том, что она будет выиграна. Авторитетный статистический портал Opta оценивает вероятность победы «Манчестер Сити» в чемпионате в 71 процент.

Шансы «Арсенала» составляют 27,3%, согласно прогнозу Opta, ну а шансы «Ливерпуля» после последних неудач просто мизерны - 1,6%.

Напомним, что «Манчестер Сити» является действующим победителем английского чемпионата. В последний раз команда не побеждала в АПЛ в 2020 году.


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