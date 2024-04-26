Фоден повторил достижение Месси и Холанна

Полузащитнику «Манчестер Сити» Филу Фодену покорилась отметка в 50 забитых мячей в Премьер-лиге.

В четверг англичанин отметился дублем во встрече с «Брайтоном» (4:0) – его 50-й и 51-й голы в высшем английском дивизионе. Как сообщает BBC, Фоден – лишь третий игрок, забивший 50 или более голов в чемпионате под руководством Хосепа Гвардиолы в возрасте не старше 23 лет. Ранее это делали только Лионель Месси, когда испанский тренер работал в «Барселоне», и нынешний форвард «горожан» Эрлинг Холанн.

Для достижения показателя в 50 забитых мячей Филу Фодену потребовалось провести 160 игр в АПЛ. Также на счету воспитанника «Манчестер Сити» 25 ассистов в чемпионате.