Рой Кин нашёл поводы для критики Бруну Фернандеша

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не поддержал восторги вокруг игры Бруну Фернандеша.

Португальский атакующий полузащитник стал главным героем недавнего поединка Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед» (4:2), отметившись двумя забитыми мячами и результативной передачей. На счету капитана «красных дьяволов» семь голов и два ассиста в последних пяти матчах.

«Фернандеш – победитель? Ему 29 лет, что он выиграл за всю свою карьеру? Он талантливый парень, но помогает ли он людям, делает ли лучше игроков вокруг себя? Ответ – стопроцентное нет.

Он постоянно спасает команду от поражений? Послушайте, он ничего не выиграл. Посмотрите на его резюме – если так выглядит один из ваших лучших игроков, то это проблема», – цитирует Utd District Кина.