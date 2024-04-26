«Манчестер Сити» забил 4+ гола в четырёх матчах АПЛ подряд – лишь четвёртый подобный случай в истории

«Манчестер Сити» в очередной раз не пожалел соперника, забив четыре мяча.

На этот раз от атаки «горожан» пострадал «Брайтон», уступивший на своём поле со счётом 0:4. «Манчестер Сити» забил четыре или более гола в четвёртом кряду матче Премьер-лиги – ранее такое происходило только трижды, утверждает Opta. Впервые это удалось «Манчестер Юнайтед» в апреле 2000 года, затем достижение повторил всё тот же «Манчестер Сити» в мае 2022, а совсем недавно – в марте нынешнего года – серия покорилась и «Арсеналу».

Напомним, что до встречи с «Брайтоном» команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Лутон Таун» (5:1), «Кристал Пэлас» (4:2) и «Астон Виллу» (4:1).