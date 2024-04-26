Де Брёйне оценил шансы «Манчестер Сити» в борьбе с «Арсеналом» и «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился мнением о текущем положении дел в турнирной таблице.

Команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Брайтон» (4:0) и забралась на второе место в таблице с 76 очками при 33 сыгранных матчах. Первая строчка остаётся за «Арсеналом» (77 очков после 34 игр), а третий – «Ливерпуль» (74 очка, 34 матча).

«Я верю в свою команду. При всём уважении к «Арсеналу» и «Ливерпулю», которые великолепны. «Арсенал» делает то, что должен, и от нас требуется то же самое. Нам следует усердно работать и оставаться скромными, чтобы продолжать добиваться своего», – заявил в интервью Sky Sports де Брёйне.