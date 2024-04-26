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​Фоден: «Нам немного повезло»

26 Апреля 2024 • 01:17 Комментировать
Брайтон
0:4
Манчестер Сити

В Англии  проходят матчи 29-го тура чемпионата АПЛ, «Манчестер Сити» уничтожил в гостях «Брайтон», забив тому четыре безответных мяча. Тем не менее, автор одного из голов, Фил Фоден (его мяч стал для нападающего юбилейным, 50-м в АПЛ), считает, что его команде повезло быстро забить несколько мячей.

- «Брайтон» - дерзкий соперник. Они любят играть. Я думаю, что нам повезло с первым и вторым быстрым голом, мы быстро взяли инициативу. Мне нравится играть в центре, с этим и связан мой прогресс в нынешнем сезона. Сейчас я действительно наслаждаюсь футболом и играю раскрепощено, - цитирует слова Фодена BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
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