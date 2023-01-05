Саттон: «Холанн - настоящий фрик»

Бывший английский нападающий Крис Саттон, блиставший в середине 90-х годов прошлого столетия, считает Эрлинга Холанна феноменом, объяснить который британская наука не в состоянии - и это не к слову о традиционных шутках про британских ученых. Саттон назвал Холанна «фриком» - в хорошем смысле слова, творческом, если можно так сказать, ведь немалое количество творческих людей также являются в большей или меньшей степени «фриками».

- Никто не может сейчас дать достойный ответ Эрлингу Холанну в АПЛ - он абсолютный фрик. Все говорят лишь о нем, это самая сложная лига в мире, но он ставит ее на уши. Много команд уже испытали на себе силу Холанна, и я думаю, что следующей будет «Челси», - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Челси» и «Манчестер Сити» в рамках девятнадцатого тура АПЛ можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.