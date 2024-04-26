Де Брёйне: «Фоден будет играть в центре»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне считает, что однажды Фил Фоден закрепит за собой позицию в центре поля.

23-летний англичанин часто занимает позицию на фланге, в то время как в середине полузащиты играет сам де Брёйне. По словам бельгийца, у Фодена есть необходимые качества, чтобы занять его место.

«Рано или поздно он станет игроком центра. Я видел в нём это с самого начала, но в команде Пепа [Гвардиолы] для этого требуется время. Теперь Филу всё чаще доверяют место в середине. Он помогал нам выигрывать титулы, он делает это уже семь лет», – поведал в интервью Sky Sports де Брёйне после матча с «Брайтоном» (4:0), в котором Фоден оформил дубль.