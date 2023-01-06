Поттер: «Учитывая ситуацию, команда сделала всё возможное»

В заключительном матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал гостевую победу в игре с «Челси», забив единственный мяч встречи во второй ее половине. Наставник «Челси» поблагодарил своих игроков за самоотдачу, отметив непростую ситуацию - его команда лишилась двоих важных игроков еще в первом тайме, когда поле из-за травм покинули Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишич.

- Учитывая ситуацию с потерями, ребята сделали все возможное. Кроме результата, я доволен всем. Потеря игроков стала большим разочарованием, но те, кто вышел на поле, выложились, как я и просил их. Конечно, тренер отвечает за результат, но люди должны понимать весь контекст ситуации, - цитирует слова Поттера Sky Sports.