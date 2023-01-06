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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Учитывая ситуацию, команда сделала всё возможное»

06 Января 2023 • 05:37 Комментировать
Челси
0:1
Манчестер Сити
окончен

В заключительном матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал гостевую победу в игре с «Челси», забив единственный мяч встречи во второй ее половине.  Наставник «Челси» поблагодарил своих игроков за самоотдачу, отметив непростую ситуацию - его команда лишилась двоих важных игроков еще в первом тайме, когда поле из-за травм покинули Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишич.

- Учитывая ситуацию с потерями, ребята сделали все возможное. Кроме результата, я доволен всем. Потеря игроков стала большим разочарованием, но те, кто вышел на поле, выложились, как я и просил их. Конечно, тренер отвечает за результат, но люди должны понимать весь контекст ситуации, - цитирует слова Поттера Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Грэм Поттер
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