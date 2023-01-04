​Поттеру задали вопрос о Мудрике и Энцо Фернандесе

Главный тренер «Челси» получил вопрос об Энцо Фернандесе и Михаиле Мудрике. Лондонский клуб, как известно, проявляет интерес к этим футболистам.

«Это хороший вопрос, но мне придётся от него уклониться. Надеюсь, вы понимаете, почему. Я всегда говорю, что как тренер я несу ответственность за тех игроков, которые уже есть в команде. Мы стараемся усиливаться в каждое трансферное окно, но в январе, посреди сезона, это сделать сложнее», - высказался Поттер в ходе пресс-конференции.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В четверг, 5 января, команда Грэма Поттера примет «Манчестер Сити».