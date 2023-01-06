Грилиш: «Непростая игра»

В заключительном матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал гостевую победу в игре с «Челси», забив единственный мяч встречи во второй ее половине. Джек Грилиш, автор голевой передачи, прокомментировал итоги игры, которую назвал «непростой».

- Непростой матч. «Челси» отлично сражался, особенно в первом тайме. У них было больше возможностей в первом тайме. Мы забили, но потом пришлось отстаивать три очка. Я очень рад, потому что знаю, как сложно выступать на поле «Челси». Должен сказать, что мне понравился мой прострел, я думал, его достанет Холанн, но он не достал, и голкипер тоже, хотя казалось, что он его возьмет, - цитирует Грилиша Sky Sports.