Гвардиола: «Важная победа для чемпионата»

В заключительном матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал гостевую победу в игре с «Челси», забив единственный мяч встречи во второй ее половине. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал события игры.

- В первом тайме мы играли недостаточно хорошо. Во второй половине игры мы были бесконечно лучше. Это важная победа для нас. Я выпустил Мареза, зная, что он найдет пространство. Он очень хорош в игре один в один в последней трети поля. Мы получили важные три очка, впереди и другие важные матчи, в том числе и кубковые, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.