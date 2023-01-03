Энцо Фернандес прибыл на переговоры с тренером и президентом «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес прибыл на переговоры с главным тренером клуба Роджером Шмидтом и президентом Руем Коштой. В ходе личной беседы будет обсуждаться потенциальный переход аргентинца в лондонский «Челси».

Энцо решительно настроен перебраться на «Стэмфорд Бридж» в январское трансферное окно. Лондонский клуб готов заплатить за хавбека 120 миллионов евро тремя траншами.

В ближайшее время судьба Фернандеса должна решиться. Ранее Энцо несколько дней не тренировался с остальной командой на фоне слухов о переходе в «Челси». Аргентинец может стать шестым самым дорогим игроком в истории футбола.