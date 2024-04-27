Почеттино: «Участие в еврокубках поможет команде развиваться, но для этого нам нужен здоровый состав»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, пойдёт ли команде на пользу участие в еврокубках в следующем сезоне.

На данный момент «синие» занимают девятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 47 набранными очками, однако располагающиеся выше «Вест Хэм» (48), «Ньюкасл» (50) и «Манчестер Юнайтед» (53) провели больше матчей, что оставляет коллективу Почеттино надежду на попадание в один из евротурниров.

«Участие в еврокубках всегда помогает развиваться, если у вас здоровый и подготовленный состав. Но если у нас будет 12 отсутствующих игроков, как сейчас, и мы будем вынуждены играть во вторник, среду или четверг с постоянными перелётами, то это, конечно, станет проблемой», – цитирует Telegraph аргентинского тренера.