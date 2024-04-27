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Почеттино: «Участие в еврокубках поможет команде развиваться, но для этого нам нужен здоровый состав»

27 Апреля 2024 • 02:53 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
1 2.07 X 4.10 2 3.25
Через 18 ч. 13 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, пойдёт ли команде на пользу участие в еврокубках в следующем сезоне.

На данный момент «синие» занимают девятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 47 набранными очками, однако располагающиеся выше «Вест Хэм» (48), «Ньюкасл» (50) и «Манчестер Юнайтед» (53) провели больше матчей, что оставляет коллективу Почеттино надежду на попадание в один из евротурниров.

«Участие в еврокубках всегда помогает развиваться, если у вас здоровый и подготовленный состав. Но если у нас будет 12 отсутствующих игроков, как сейчас, и мы будем вынуждены играть во вторник, среду или четверг с постоянными перелётами, то это, конечно, станет проблемой», – цитирует Telegraph аргентинского тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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