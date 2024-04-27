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Постекоглу: «Тоттенхэм» должен сам претендовать на чемпионство, а не мешать выиграть титул другим»

27 Апреля 2024 • 00:58 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
1 4.20 X 4.10 2 1.75
28.04 16:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу надеется, что в скором времени сможет побороться за чемпионство вместе с клубом.

28 апреля «шпоры» примут в родных стенах «Арсенал». «Канониры» – главные конкуренты «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство, и в случае осечки в предстоящем дерби шансы команды Микеля Артеты на долгожданный титул могут значительно снизиться.

«Наша цель должна быть в том, чтобы в следующем году мы сами были одними из претендентов, а не теми, кто пытается помешать выиграть чемпионат другим», – заявил Постекоглу на пресс-конференции в преддверии поединка с «Арсеналом».

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятую строчку с 60 очками после 32 сыгранных матчей.

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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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