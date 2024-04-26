«Ливерпуль» сделает Слота самым дорогим нидерландским тренером в истории

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот готовится к переезду в Англию.

Как стало известно чуть раньше, «Ливерпуль» согласовал все условия сделки по 45-летнему наставнику. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдцы заплатят «Фейеноорду» порядка 13-15 млн евро за Слота – таким образом, он станет самым дорогим нидерландским тренером в истории.

Напомним, что Юрген Клопп решил покинуть «Ливерпуль» по собственному желанию, о чём объявил в январе. Немец возглавлял «красных» с 2015 года.

Арне Слот работает в «Фейеноорде» с 2021 года. До переезда в Роттердам он занимал должность рулевого АЗ.